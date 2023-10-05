Çin'de Yağışlar Tatil Seyahatini Etkileyebilir

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin bazı bölgelerinde devam eden yağmur ve kar yağışının tatil seyahati yoğunluğunu etkileyebileceği uyarısında bulundu. Tatilcilerin evlerine dönmesiyle seyahat yoğunluğunda yeni bir zirve görülmeye başlandı.

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), ülkenin bazı bölgelerinde devam eden yağmur ve kar yağışının Perşembe ve Cuma günü tatil seyahati yoğunluğu açısından engel oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Merkezin Perşembe günkü hava tahminlerine göre Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai ve Gansu eyaletlerinde söz konusu iki gün az ve orta düzeyde kar yağışı veya karla karışık yağmur, hatta yer yer tipi bekleniyor. Öte yandan ülkenin güneybatısındaki Sichuan, Chongqing, Guizhou ve Yunnan'da orta düzeyde yağmur veya sağanak görülecek.

Sekiz günlük Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinin Cuma günü sona erecek olması nedeniyle, tatilcilerin evlerine dönmesiyle seyahat yoğunluğunda yeni bir zirve görülmeye başlandı.

Merkez ayrıca son 24 saatte Çin'in kuzey ve kuzeydoğusunda 10 santigrat dereceyi aşan sıcaklık düşüşlerine yol açan soğuk hava cephesinin, Perşembe ve Cuma günü güneye doğru hareket edeceği ve ülkenin güney kesimlerini soğutacağı tahmininde bulundu.

Önümüzdeki iki gün boyunca Guangdong ve Fujian'ın da aralarında bulunduğu kıyı bölgelerinde, bu yılın 14. tayfunu olan Koinu Tayfunu nedeniyle şiddetli yağışlar yaşanacak. Perşembe günü sabah saatlerinde Çin'in Taiwan adasında karaya çıkan Koinu Tayfunu giderek zayıflıyor ve batıya doğru hareket ediyor.