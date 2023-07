Çin'de Yağışlar Sonucu Oluşan Sellerde 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in güney ve iç kesimlerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda oluşan sellerde 15 kişi hayatını kaybetti. Chongqing Belediyesi'nde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle can ve mal kaybı yaşandı. Yetkililer, afet yardım çalışmaları kapsamında kayıpları en aza indirmek için önlemler alıyor.

Aşırı hava olaylarıyla mücadele eden Çin'de yağmurların neden olduğu seller ülkenin güney ve iç kesimlerini altüst etti.

Yerel yetkililer, Pazartesi gününden beri görülen son sağanak yağış serisi sonucunda Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Çarşamba sabahı 07.00 itibarıyla 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

ANONS (İngilizce): YANG SHİYAN, Xinhua muhabiri:

"Şu an Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wanzhou bölgesindeyim. Chongqing belediyesinin de içinde bulunduğu bölgelerde durmadan yağan sağanaklar, ağır can ve mal kaybına yol açtı. Şu anda tüm seviyelerdeki yetkililer can ve mal güvenliğini sağlamayı önceleyerek sellerin önlenmesi ve afet yardım çalışmaları kapsamında kayıpları en aza indirmeye çalışıyor.

Kentin acil müdahale merkez ofisi yardım müdahalesini üçüncü seviyeye yükseltirken, rekor düzeyde yağışların görüldüğü ve durumdan en fazla etkilenen bölge olan Wanzhou'ya çadır, battaniye ve katlanır yataklar da dahil olmak üzere 29.000 adetten fazla afet yardım malzemesi tahsis etti.

Çin, Chongqing ve Sichuan da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki sel ve jeolojik afet yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla Çarşamba günü merkezi doğal afet yardım fonlarından 320 milyon yuan (yaklaşık 44.46 milyon ABD doları) ayırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)