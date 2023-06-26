Çin'de Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Mücadele Devam Ediyor

Çin'in en üst düzey gümrük otoritesi olan Gümrük Genel İdaresi, ülke genelindeki Çinli gümrük yetkililerinin 2022'den bu yana uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 1.037 suç vakasını soruşturduğunu ve çeşitli türlerde 5,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey gümrük otoritesi olan Gümrük Genel İdaresi, ülke genelindeki Çinli gümrük yetkililerinin 2022'den bu yana uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 1.037 suç vakasını soruşturduğunu ve çeşitli türlerde 5,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

İdarenin kaçakçılıkla mücadele departmanı direktörü Sun Zhijie, Pazar günü yaptığı basın toplantısında son yıllarda uyuşturucu kullanımının azalmaya devam ettiğini belirtti.

Sun, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretine dair faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle Çin'in uyuşturucuyla mücadelede halen karmaşık ve değişken bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yıla göre yüzde 33,3 artışla 181 uyuşturucu kaçakçılığı vakası soruşturuldu ve çeşitli türlerde 2,1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bu miktar, geçen yılın 5,2 katına denk geliyor.

Sun, idarenin sosyal istikrarı kararlılıkla sürdürmek ve insanların can ve sağlık güvenliğini korumak için çok sayıda özel operasyonlar yaparak uyuşturucu kaçakçılığına göz açtırmayacaklarını kaydetti.