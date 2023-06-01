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Çin'de Uluslararası Çocuk Günü Kutlamaları

Çin'de Uluslararası Çocuk Günü Kutlamaları

Dünya Haberleri

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentindeki bir anaokulunda oyun oynayan çocuklar, 31 Mayıs 2023. 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü, Çin'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Çocuklar ve ailelerin kutlamalar için bir araya gelmesiyle, tüm ülkede rengarenk ve neşeli etkinlikler düzenlendi.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentindeki bir anaokulunda oyun oynayan çocuklar, 31 Mayıs 2023. 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü, Çin'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Çocuklar ve ailelerin kutlamalar için bir araya gelmesiyle, tüm ülkede rengarenk ve neşeli etkinlikler düzenlendi. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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