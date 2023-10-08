Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Seyahat Edenlerin Sayısı Arttı

Çin'de Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinde günlük ortalama 57,28 milyon kişi seyahat etti. Rakam, geçen yılki Ulusal Gün tatiline göre yüzde 57,1 artışa işaret ediyor.

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü sona eren Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilinde günlük ortalama 57,28 milyon kişi seyahat etti. Rakam, geçen yılki Ulusal Gün tatiline göre yüzde 57,1 artışa işaret ediyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 29 Eylül-6 Ekim tarihlerinde 458 milyon kişinin seyahat ettiğini belirtti.

141 milyon kişi demir yolunu tercih ederken, günlük ortalama yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 artarak 17,64 milyona ulaştı.

Tatilde ortalama 2,14 milyon kişi ise uçakla seyahat etti. Rakam bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 195'lik büyük bir artış gösterdi.

Bakanlığa göre bu dönemde karayolunu kullanan kişi sayısı ise 290 milyona ulaşırken, deniz seyahati yapanların sayısı 10,18 milyonu buldu.