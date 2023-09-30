Çin'de Ulusal Gün tatili ve Güz Ortası Festivali'nde demiryolu seyahatleri rekor kırdı

Çin Devlet Demiryolları Grup Ltd. Şti, Ulusal Gün tatili ve Güz Ortası Festivali için yapılan demiryolu seyahatlerinin üçüncü gününde 20,098 milyon yolcuya ulaştığını açıkladı. Bu rakam, günlük demiryolu yolcu seyahatlerinde rekor bir sayıdır.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grup Ltd. Şti, Ulusal Gün tatili ve Güz Ortası Festivali için 12 günlük seyahat yoğunluğunun üçüncü günü olan Cuma günü Çinli yolcular tarafından yapılan demiryolu seyahatlerinin sayısının 20,098 milyona ulaştığını bildirdi.

Şirketin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre bu sayı, günlük demiryolu yolcu seyahatlerinde rekor bir rakama işaret ediyor.

Şirket Cumartesi günü Çin'de 17,6 milyon demiryolu yolcusunun seyahat etmesinin beklendiğini ve toplam 12.180 yolcu treninin faaliyette olacağını söyledi.

Şirkete göre, 27 Eylül'den 8 Ekim'e kadar sürecek olan bu seyahat yoğunluğu sırasında ülkede toplam 190 milyon demiryolu seyahatinin gerçekleşmesi bekleniyor.