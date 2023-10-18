Çin'de tutuklanan Avustralyalı gazeteci serbest bırakıldı

Çin'de 'casusluk' suçlamasıyla tutuklu kalan Avustralyalı gazeteci Çıng Ley, yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Serbest bırakıldıktan sonra verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Çıng, tutuklanma nedeninin bir yayında yayın yasağını ihlal etmek olduğunu belirtti.

Çin'de "casusluk" suçlamasıyla 3 yıl tutuklu kalmasının ardından tahliye edilen Avustralyalı gazeteci Çıng Ley, Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) için çalışırken "yayın yasağını ihlal ettiği" için tutuklandığını söyledi.

Çıng, serbest bırakıldıktan sonra Sky News Australia'ya verdiği röportajda, Çin'de tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'de Ağustos 2020'de gözaltına alındığında devlet televizyonu CGTN'de sunuculuk yaptığını belirten Çıng, tutuklanma nedeninin bir yayın esnasında Pekin hükümeti tarafından uygulanan yayın yasağını birkaç dakikalığına ihlal etmek olduğunu belirtti.

Çıng, söz konusu yayın yasağı hakkında detay vermedi.

Çin'de Ağustos 2020'de gözaltına alınıp, Şubat 2021'de "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan Çıng, tahliye edilmesinin ardından 11 Ekim'de Avustralya'ya dönmüştü.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Çin'de 3 yıl casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Çin ve Avustralya vatandaşı gazeteci Çıng Ley'in tahliyesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştiğini söylemişti.