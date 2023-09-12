Çin'de toprak kayması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Yulin kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise hala kayıp. Şiddetli yağış ve fırtınaların tetiklediği toprak kaymaları sonucu kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.
NANNİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Yulin kentinde meydana gelen çok sayıda toprak kayması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden hala haber alınamıyor.
Yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Pazar ve Pazartesi günü görülen şiddetli yağış ve fırtınalar kentte toprak kaymalarını tetikledi. Kayıpları arama çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya