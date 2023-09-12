Çin'de toprak kayması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Yulin kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise hala kayıp. Şiddetli yağış ve fırtınaların tetiklediği toprak kaymaları sonucu kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

NANNİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Yulin kentinde meydana gelen çok sayıda toprak kayması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden hala haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Pazar ve Pazartesi günü görülen şiddetli yağış ve fırtınalar kentte toprak kaymalarını tetikledi. Kayıpları arama çalışmaları ise devam ediyor.