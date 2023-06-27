Çin'de Toprak Kayması: 7 Kişiden Haber Alınamıyor
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Wenchuan ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kişiden haber alınamıyor. Heyelanlar nedeniyle 900'den fazla kişi başka bölgelere yerleştirildi ve 400'den fazla kurtarma görevlisi kayıpları arıyor.
CHENGDU, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Wenchuan ilçesinde Salı günü erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasının ardından 7 kişiden haber alınamıyor.
İlçenin acil durum yönetim bürosu, kısa sürede bastıran şiddetli yağış nedeniyle Miansi ve Weizhou kasabalarında heyelan meydana geldiğini bildirdi.
Salı günü saat 10: 32 itibarıyla heyelanlardan etkilenen 900'ü aşkın kişi başka bölgelere yerleştirildi. 400'den fazla kurtarma görevlisi ise kayıpları arıyor.