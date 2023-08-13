Çin'de toprak kayması: 21 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehri yakınında meydana gelen toprak kaymasında 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Şehirdeki otoyol zarar gördü ve 900 hanenin elektriği kesildi. Arama çalışmaları devam ediyor.

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehri yakınında meydana gelen toprak kaymasında 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şian Acil Durum Yönetim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, cuma gecesi başlayan ani selin yol açtığı toprak kayması nedeniyle şehrin batısındaki otoyol zarar görürken, 900 hanenin elektriği kesildi.

Heyelanda 21 kişi hayatını kaybetti, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çin'in kuzey eyaletleri temmuz ayından bu yana Doksuri ve Khanun Tayfunları'nın yol açtığı şiddetli yağış ve sellerle karşı karşıya kalmıştı.

Sellerde toplam 142 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.