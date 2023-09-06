Çin'de tayfun ve sel felaketinde ölü ve kayıp var

FUZHOU, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun bazı kısımlarında Salı sabahı tayfunun tetiklediği sel felaketinde iki kişinin öldüğü ve bir kişinin de kayıp olduğu doğrulandı.

Çin Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi'ne göre Yongtai ilçesine bağlı Chili köyünde, 9 kurtarma görevlisini taşıyan bir itfaiye aracı sabah 4.15 sularında bir kurtarma operasyonu sırasında sel sularına kapıldı.

Fuzhou itfaiye ve kurtarma dairesine göre Salı günü 17.00 itibarıyla 8 itfaiyeci kurtarıldı. İtfaiyecilerin altısının durumunun stabil olduğu, ikisinin ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı teyit edildi. Kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Fujian meteoroloji gözlemevinden yapılan açıklamaya göre, bu yılın 11. tayfunu olan Haikui Tayfunu sabah 05.20 sularında Fujian'ın Dongshan ilçesinin kıyı bölgesine ulaştı ve ilçe merkezi yakınlarında saniyede 20 metreye kadar ulaşan şiddetli rüzgarlar meydana getirdi.

Haikui Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar Fuzhou kentini vuruyor. Pazartesi sabah 06.00'dan Salı sabah 06.00'ya kadar Yongtai'nin de dahil olduğu bölgelerde 24 saatlik yağış miktarı 300 milimetreyi aştı.