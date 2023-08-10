Çin'de Tayfun Öncesi Hazırlıklar Başladı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde, Khanun Tayfunu'na hazırlık kapsamında çalışma, üretim, toplu taşıma, ticaret ve eğitime ara verildi. Kentte şiddetli yağış ve güçlü rüzgarlara yol açması beklenen tayfun öncesi vatandaşlardan evlerinde kalmaları istendi.

HARBİN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Shangzhi kentinde, Khanun Tayfunu'na hazırlık kapsamında Perşembe'den Cumartesi'ye kadar çalışma, üretim, toplu taşıma, ticaret ve eğitime ara verildi.

Kentin sel kontrol ve kuraklıkla mücadele merkezinin verdiği bilgilere göre kentte temel kamu hizmetleri verilmeye devam edilirken diğer tüm ticari işletmeler, toplu taşıma hizmetleri, turistik cazibe merkezleri, eğitim kurumları ve inşaat sahalarının çalışmalarını durdurması gerekiyor.

Kentte bu ayın başlarında Doksuri Tayfunu'ndan kaynaklanan sağanak yağışlar görülmüştü. Meteoroloji tahminlerine göre, bu yılın altıncı tayfunu olan Khanun'un Perşembe günü kentin içinden geçerek şiddetli yağış ve güçlü rüzgarlara yol açması bekleniyor.

Tahminlere göre Shangzhi kentinin belli bölgelerinde Perşembe'den Cumartesi'ye kadar 50 ila 70 milimetreye ulaşan yağışlar bekleniyor.

Vatandaşlardan evlerinde kalmalarını isteyen sel kontrol merkezi, tüm kasaba, departman ve birimlerin olası acil durumlara önceden hazırlanması ve aşırı yağış halinde afet yardım çalışmalarına hazır olması talimatını verdi.