Çin'de Tatil Trafik Rekoru Kırıldı

Çin'de Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatillerini kapsayan süper uzun 'altın hafta' tatili sırasında günlük seyahat sayısı tarihte ilk kez 20 milyonu aşarak rekor kırdı.

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'de hem Güz Ortası Festivali hem de Ulusal Gün tatillerini kapsayan süper uzun "altın hafta" tüm hızıyla devam ederken, Çinliler sekiz günlük tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmek için heyecanla yollara düştü.

6 Ekim'de sona erecek tatilin ilk günü olan 29 Eylül'de, Çin'in demiryollarında yaklaşık 20,1 milyon seyahat gerçekleşti. Böylece günlük seyahat sayısı tarihte ilk kez 20 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı.