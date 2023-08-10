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Çin'de Taşkın Sonucu Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Jingtai ilçesinde meydana gelen taşkında üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise hala kayıp. Yerel yetkililer arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

LANZHOU, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Baiyin kentine bağlı Jingtai ilçesinde dağdan gelen taşkına kapılan üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yerel yetkililer, iki kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Perşembe sabah saatlerinde yayımlanan şiddetli yağış ve fırtına uyarısını alan 7 kişi, evlerine dönerken dağdan gelen taşkına kapıldı. Sabah saat 5.20 itibarıyla üç kişinin cesedine ulaşılırken, iki kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Kayıpları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Dünya Haberler

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