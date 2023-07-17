Çin'de Talim Tayfunu Nedeniyle Ulaşım ve Uçuşlar Askıya Alındı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yaklaşan Talim tayfunu nedeniyle yüksek hızlı tren ve uçuş operasyonları askıya alındı. Eyalet merkezi Haikou'daki Haikou Dong Demiryolu İstasyonu ve Sanya kentindeki Sanya Demiryolu İstasyonu'ndan kalkan tüm hızlı tren seferleri Pazar günü saat 17.00'den itibaren geçici olarak durdurulurken, Hainan Döner Kavşak Demiryolu'nda çalışan yüksek hızlı trenler de Pazartesi günü seferlerini askıya aldı. Demiryolu departmanları, ada eyaletine giden ve eyaletten gelen düzenli trenlerin 21 Temmuz'a kadar faaliyet göstermeyeceğini bildirdi. Haikou Meilan Uluslararası Havalimanı da uçuş hizmetlerini askıya aldı. Şehrin ulaşım ve liman işletme idaresine göre Haikou'daki üç limanın faaliyetleri Pazar günü 06.00'dan Salı gününe kadar askıya alındı. Haikou'nun sel, rüzgar ve kuraklık kontrol merkezine göre, şehir saniyede 33 metre veya daha güçlü esen rüzgarlarla birlikte şiddetli yağmur ve fırtınalar görecek. Şehirde Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren okul faaliyetleri geçici olarak askıya alındı. Kurtarma ve afet yardım çalışmalarında ve şehrin kentsel operasyonlarıyla ilgili gerekli işlerde yer alanlar dışındaki kişilerin kapalı alanlarda kalmaları istendi.