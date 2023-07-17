Çin'de Talim Tayfunu Nedeniyle Uçuşlar ve Tren Seferleri Askıya Alındı

Çin'in güneyindeki Guangdong ve Hainan eyaletlerinin kıyı kesimlerini vurması beklenen Talim Tayfunu nedeniyle uçuşlar ve tren seferleri askıya alındı. Tayfun alarmı nedeniyle borsanın kapatıldığı Hong Kong'da, tüm adli işlemler ertelendi.

Çin'in güneyindeki kıyı kesimleri vurması beklenen Talim Tayfunu nedeniyle uçuşlar ve tren seferleri askıya alındı.

Çin'in güneyindeki Guangdong ve Hainan eyaletlerinin kıyı kesimlerini gece saatlerinde Talim Tayfunu'nun vurması bekleniyor. Tayfun karaya vurmasına saatler kala bölgeye yağış ve hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar getirdi.

Turuncu alarm yayınlayan Çin Meteoroloji Merkezi tayfun nedeniyle sel uyarısında bulunurken, uçuşlar ve tren seferleri askıya alındı. Tayfun alarmı nedeniyle borsanın kapatıldığı Hong Kong'da, tüm adli işlemler ertelendi. Hainan yerel yönetimi, gemilere limana dönme çağrısında bulunurken, Hainan-Guangdong arasındaki feribot seferleri de dün itibarıyla askıya alındı.

Çin Meteoroloji Merkezi, Fujian ve Jiangsu eyaletlerindeki bazı şehirlerinde şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. - PEKİN