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Çin'de Talim Tayfunu Nedeniyle Köprü Kapatılıyor

Dünya Haberleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang kentinde yaklaşan Talim Tayfunu nedeniyle bir köprü kapatılıyor. Talim Tayfunu, Guangdong eyaletindeki Dianbai ile Hainan eyaletinin Wenchang kenti arasındaki kıyı bölgelerinde karaya çıkacak ve güneyde şiddetli yağış ve fırtınalara yol açması bekleniyor.

ZHANJİANG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang kentinde yaklaşan Talim Tayfunu nedeniyle bir köprü kapatılıyor, 17 Temmuz 2023.

Bu yılın dördüncü Tayfunu olan Talim'in Pazartesi gecesi Guangdong eyaletindeki Dianbai ile Hainan eyaletinin Wenchang kenti arasındaki kıyı bölgelerinde karaya çıkması ve Çin'in güneyindeki kıyı bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtınalara yol açması bekleniyor. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Dünya Haberler

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