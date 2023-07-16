Çin'de Talim Tayfunu Nedeniyle Acil Durum Müdahalesi Başlatıldı

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde Talim tayfununun etkisiyle şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağış bekleniyor. Sel kontrol ve kuraklık yardım yetkilileri 4. seviye acil durum müdahalesi başlattı.

GUANGZHOU, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin sel kontrol ve kuraklık yardım yetkilileri, bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim'in eyalete yaklaşması nedeniyle Cumartesi günü öğle saatlerinde 4. seviye acil durum müdahalesi başlattıklarını duyurdu.

Meteorolojik tahminlere göre, batıdan kuzeye doğru saatte 10 ila 15 km hızla Guangdong'un batısına ve Hainan eyaletinin doğusuna doğru ilerleyen Talim tayfununun Pazartesi akşamı ile Salı sabahı arasında bu kıyı bölgelere inmesi bekleniyor.

Tayfun nedeniyle Pazartesi'den Salı'ya kadar eyalette şiddetli rüzgarların ve yoğun yağışın etkili olacağını belirten Guangdong Meteoroloji Gözlemevi, kıyı limanlarının, deniz duvarlarının ve ilgili tesislerin yanı sıra ekinlerin zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Guangdong denizcilik yetkilileri ise İnci Nehri Halici, Qiongzhou Boğazı, Wanshan Adaları ve etkilenebilecek diğer bölgeler için trafik güvenliği yönetimini güçlendirdi ve gemilerin denize açılma riskini almasını engelledi.

Öte yandan Qiongzhou Boğazı'ndaki ro-ro yolcu gemisi seferleri Pazar günü sabah 06.00 itibarıyla durduruldu.

Çin'in dört aşamalı hava durumu uyarı sisteminde, 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.