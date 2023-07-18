Çin'de Talim Tayfunu Karaya Ulaştı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim Tayfunu, Pazartesi gecesi Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin kıyı bölgesinde karaya ulaştı.

Tayfuna hazırlanan Guangdong'da yaklaşık 230.000 kişi Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla güvenli bir yere tahliye edildi. Yerel yetkililer 68 kıyı turizm merkezinin kapatılması, 2.702 balıkçı teknesinin geri çağrılması ve 8.262 balık çiftliği çalışanının tahliye edilmesi talimatını verdi.

Çin'in ulaştırma yetkilileri Pazartesi günü yaptıkları açıklamada Talim Tayfunu için kurtarma güçleri konuşlandırdıklarını söyledi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı Arama ve Kurtarma Bürosu'nun verdiği bilgilere göre 11 kurtarma aracı, 5 helikopter, 46 kurtarma gemisi ve 8 acil durum kurtarma ekibi teyakkuza geçirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)