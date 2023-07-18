Çin'de Talim Tayfunu Guangxi'ye Ulaştı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne ulaşan Talim Tayfunu, bu yılın dördüncü tayfunu olarak kaydedildi. Tayfunun hızı saatte 15-20 kilometre olarak belirlendi.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou kentinde araçlar sel sularının içinden geçiyor, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

QİNZHOU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim Tayfunu, Salı günü erken saatlerde Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin kıyılarına ulaştı. Bu, Pazartesi gecesi Guangdong eyaletine inen tayfunun Çin kıyılarına ikinci gelişi. Bölge meteoroloji bürosunun verdiği bilgilere göre Guangxi'deki Beihai kentinde Salı günü sabah 05.45'te karaya varan tayfun, 09.00 itibarıyla Qinzhou kentine ulaştı. Merkezine yakın maksimum rüzgar hızının saniyede 25 metreye ulaştığı tayfunun saatte 15-20 kilometre hızla kuzeybatıya doğru hareket etmesi bekleniyor.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Nanning kentinde demiryolu raylarının yakınına devrilen ağaçları temizleyen işçiler, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou kentinde bir sokakta devrilmiş bir ağaç görülüyor, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou kentindeki bir caddede devrilen bir ağaç trafik sıkışıklığına neden oldu, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Hu Xingyu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou kentinde devrilen bir ağaç nedeniyle hasar gören bir araba, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)