Çin'de Talim Tayfunu Guangxi'ye Ulaştı
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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne ulaşan Talim Tayfunu, bu yılın dördüncü tayfunu olarak kaydedildi. Tayfunun hızı saatte 15-20 kilometre olarak belirlendi.
QİNZHOU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim Tayfunu, Salı günü erken saatlerde Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin kıyılarına ulaştı. Bu, Pazartesi gecesi Guangdong eyaletine inen tayfunun Çin kıyılarına ikinci gelişi. Bölge meteoroloji bürosunun verdiği bilgilere göre Guangxi'deki Beihai kentinde Salı günü sabah 05.45'te karaya varan tayfun, 09.00 itibarıyla Qinzhou kentine ulaştı. Merkezine yakın maksimum rüzgar hızının saniyede 25 metreye ulaştığı tayfunun saatte 15-20 kilometre hızla kuzeybatıya doğru hareket etmesi bekleniyor.