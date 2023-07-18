Çin'de Talim Tayfunu Guangxi'ye Ulaştı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne ulaşan Talim Tayfunu, bölgede şiddetli yağış ve fırtınalara neden olacak.

NANNİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim Tayfunu, Salı günü erken saatlerde Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin kıyılarına ulaştı. Bu, Pazartesi gecesi Guangdong eyaletine inen tayfunun Çin kıyılarına ikinci gelişi.

Bölge meteoroloji bürosunun verdiği bilgilere göre Guangxi'deki Beihai kentinde Salı günü sabah 05.45'te karaya varan tayfun, 09.00 itibarıyla Qinzhou kentine ulaştı.

Merkezine yakın maksimum rüzgar hızının saniyede 25 metreye ulaştığı tayfunun saatte 15-20 kilometre hızla kuzeybatıya doğru hareket etmesi bekleniyor.

Qinzhou, Fangchenggang ve Chongzuo kentlerinde şiddetli yağış ve fırtınaların görüleceği tahmini yapan büroya göre bölgenin güney ve iç kesimlerinde saniyede 33 metreye ulaşan kuvvetli rüzgarların görülmesi bekleniyor.