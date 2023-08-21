Çin'de Su ve Toprak Erozyonu Azaldı

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, ülkenin su ve toprak erozyonuna tabi alanlarının azaldığını açıkladı. Su erozyonuna tabi alanlar yüzde 1,38 düşüşle 1,09 milyon kilometrekareye indi.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, ülkenin su ve toprak erozyonuna tabi alanlarının, ekolojik çevreyi eski haline getirme çabaları kapsamında geçen yıl azaldığını bildirdi.

Ulusal toprak ve su kaybı izleme çalışmalarının sonuçlarına göre ülkenin su ve toprak erozyonuna tabi alanları, 2021 yılına göre 20.800 kilometrekare, yani yüzde 0,78 oranında azalarak 2022'de 2,65 milyon kilometrekareye düştü.

Su erozyonuna tabi alanlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,38 düşüşle 1,09 milyon kilometrekareye indi. Rüzgar erozyonuna tabi alanlarsa bir önceki yıla göre yüzde 0,36 düşerek 1,56 milyon kilometrekare oldu.

Bakanlık, gelecekte su ve toprak erozyonuyla mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.