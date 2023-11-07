Çin'de spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü, 1 yaralı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Huanan ilçesinde bir spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de hafif yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

HARBİN, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Huanan ilçesinde bir spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de hafif yaralandı.

İlçe yönetiminin verdiği bilgiye göre, Jiamusi kentine bağlı ilçedeki Yuecheng spor salonunda Pazartesi günü saat 19.20 sularında meydana gelen çökme sırasında olay yerinde toplam 7 kişi bulunurken, 3 kişi kazadan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve spor salonunun yöneticisi polis kontrolü altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Çin'in kuzey ve kuzeydoğusunda etkili olan soğuk hava dalgası, Pazar gününden bu yana şiddetli rüzgarlara ve yoğun kar yağışına yol açtı. Yuecheng spor salonunun çatısında da kar biriktiği görüldü.