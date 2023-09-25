Çin'de Sonbahar Sellerine Karşı Önlem Çağrısı

Çin'de sel kontrol yetkilileri, sonbahar sellerini ve jeolojik felaketleri önlemek için önlemler alınması gerektiğini belirtti. Yağışların olağan seviyeyi aştığı ve bazı bölgelerde şiddetli yağışların beklendiği ifade edildi.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'de sel kontrol yetkilileri Pazar günü ülkenin bazı kilit önemdeki bölgelerinde sonbahar sellerini ve sellerin tetikleyebileceği jeolojik felaketleri önlemek üzere çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve çeşitli hükümet birimlerinin yaptığı toplantıda, son zamanlarda Çin'in batısındaki yağışların aynı dönemdeki olağan seviyeyi önemli ölçüde aştığı ve Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Hubei ve Henan'ın bazı bölgelerinde şiddetli yağışların beklendiği belirtildi.

Orta ölçekli ve küçük nehir ve rezervuarlarda dağlardan gelebilecek taşkın ve sel risklerinin öne çıktığına dikkat çeken yetkililer, yerel birimleri teyakkuz halinde olmaya ve sel önleme ve kontrolünde daima iyi iş çıkarmaya çağırdı.

Kurtarma ekipleri ve acil durum malzemelerinin başlıca setlere ve kilit önemdeki noktalara önceden konuşlandırılması gerektiğini belirten yetkililer, bir yandan da acil durum müdahalesinin ve risk denetiminin güçlendirilmesi için çalışılması gerektiğini ifade etti.

Yetkililer, yerel birimlerin ayrıca 19. Asya Oyunları, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili sırasında sel önleme çalışmalarını artırması gerektiğini kaydetti.