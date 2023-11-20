Çin'de Soğuk Hava ve Şiddetli Rüzgar Uyarısı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, önümüzdeki dört gün boyunca ülkenin farklı bölgelerinde soğuk hava ve şiddetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların düşeceği ve kar yağışının beklendiği bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Önümüzdeki dört gün boyunca Çin'in batısından doğusuna doğru soğuk hava etkili olacak ve ülkenin farklı bölgelerinde sıcaklığın düşmesine ve şiddetli rüzgarlara yol açacak.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Salı gününden Cuma gününe kadar ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların 6 ila 10 santigrat derece düşmesinin beklendiğini, İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Çin'in kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların 16 santigrat dereceden fazla düşeceğini duyurdu.

İç Moğolistan, Liaoning, Jilin ve Heilongjiang'da Salı gününden Perşembe gününe kadar karla karışık yağmur, hafif kar veya yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu bölgelerin bazı kesimlerinde toplam kar yağışının 20 ila 25 milimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Merkez ayrıca İç Moğolistan, Xinjiang, Qinghai, Gansu, Taiwan Boğazı, Bashi Kanalı ve Güney Çin Denizi'nin bazı bölgelerinde Pazartesi ve Salı günleri şiddetli rüzgarların etkili olacağını tahmin ederken, şiddetli rüzgarlara yönelik mavi alarmı Pazartesi günü sabah 06.00'da yeniledi.

Merkez, kuvvetli rüzgarlardan etkilenen sularda seyreden gemilerin seyir güvenliğine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, ilgili ulaştırma makamlarına ulaşım operasyonlarının güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.

Çin'de kuvvetli rüzgarlar için dört kademeli hava uyarı sistemi bulunuyor. Kırmızı alarm en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu turuncu, sarı ve mavi alarmlar takip ediyor.