Haberler ›› Dünya ›› Çin'de Soğuk Hava Dalgası Etkili Olmaya Devam Ediyor

Çin'de Soğuk Hava Dalgası Etkili Olmaya Devam Ediyor

Çin'in kuzeyi ve kuzeydoğusunda etkili olan soğuk hava dalgası, şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışına neden oluyor. Etkili olan bu soğuk hava nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi, ticari faaliyetlerin askıya alınması ve ısıtma sistemlerinin erken devreye sokulması gibi acil durum önlemleri alınıyor.