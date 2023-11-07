Çin'de Soğuk Hava Dalgası Etkili Olmaya Devam Ediyor
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Çin'in kuzeyi ve kuzeydoğusunda etkili olan soğuk hava dalgası, şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışına neden oluyor. Etkili olan bu soğuk hava nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi, ticari faaliyetlerin askıya alınması ve ısıtma sistemlerinin erken devreye sokulması gibi acil durum önlemleri alınıyor.
BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyi ve kuzeydoğusunda etkili olan soğuk hava dalgası, Pazar gününden bu yana şiddetli rüzgarlara ve yoğun kar yağışına yol açıyor. Yerel yetkililer, etkili olan bu soğuk hava nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi, ticari faaliyetlerin geçici olarak askıya alınması ve ısıtma sistemlerinin erken devreye sokulması gibi acil durum önlemlerine başvurdu.
Kaynak: Xinhua / Dünya