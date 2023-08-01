Çin'de şiddetli yağışlar sonucu sel riski: 35.000 kişi tahliye edildi

TİANJİN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Yongding Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu sel riski taşıyan bölgelerdeki 35.000'den fazla kişi başka yerlere yerleştirildi.

Tianjin Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nden Salı günü yapılan açıklamada, başkent Beijing'e komşu olan kentte sellere yönelik acil durum müdahalesinin, 3. seviyeden en yüksek seviye olan 1. seviyeye yükseltildiği belirtildi.

Merkez, şehirdeki tüm sel kurtarma ekiplerinin teyakkuzda olduğunu kaydetti.

Su Kaynakları Bakanlığı Pazartesi günü yayımladığı bir duyuruda, şiddetli yağışların Tianjin kentinin de içinde bulunduğu Çin'in kuzeyindeki Haihe Nehri havzasında "nispeten büyük" bir sel felaketine yol açtığını bildirdi.

Çin'in kuzeyindeki bazı bölgelerde Cumartesi gününden bu yana şiddetli sağanak yağışlar etkili olurken, bazı bölgelerde saatlik en yüksek yağış miktarı 40 ila 90 milimetreye ulaştı.

Beijing'in güneyindeki Fengtai bölgesinde bulunan Yongding Nehri üzerindeki bir köprü su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Pazartesi günü öğleden sonra çökmüştü.¦