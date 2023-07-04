Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Nehirlerin Su Seviyesi Yükseldi

Çin'in güneybatısındaki mega kent Chongqing'de bulunan yedi nehrin su seviyesi, Salı günü sabah saat 8 itibarıyla uyarı seviyesinin üzerine çıktı. Şiddetli sağanak yağışlar 3 Temmuz'dan bu yana kentin büyük bölümünde etkili oluyor.

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'nin Wanzhou bölgesindeki selde mahsur kalan sakinleri tahliye eden kurtarma ekipleri, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ran Mengjun/Xinhua)

CHONGQİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki mega kent Chongqing'de bulunan yedi nehrin su seviyesi, Salı günü sabah saat 8 itibarıyla uyarı seviyesinin üzerine çıktı. Şiddetli sağanak yağışlar 3 Temmuz'dan bu yana kentin büyük bölümünde etkili oluyor.

Chongqing'in su seviyesini izleme istasyonuna göre, kentin toplam 24 ilçe ve beldesinde Pazartesi günü sabah saat 8 ile Salı günü sabah saat 8 arasında sağanak yağışlı fırtına etkili oldu. Öte yandan Wanzhou bölgesinde yer alan Baiyan köyünde, 251,5 milimetre ile en yüksek günlük yağış miktarı kaydedildi.

Salı sabahı Wanzhou'daki bir nehirde ve Qijiang bölgesindeki bir başka nehirde su seviyesinde yükselme beklendiğini duyuran istasyon, bu nehirlerde sel meydana gelme ihtimaline karşın sarı alarm yayımladı.

Chongqing Belediyesi de olası sel baskınlarına karşı dördüncü seviye acil durum müdahalesi başlattı.

Öte yandan Çin'in meteoroloji yetkilileri Salı günü ülkenin bazı bölgelerinde sağanak yağış fırtınaları için verdiği mavi alarmı yeniledi.

Çin'de dört kademeli bir hava durumu uyarı sistemi bulunuyor. Kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.