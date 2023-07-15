Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 9.700 Kişi Tahliye Edildi

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 9.700'den fazla bölge sakininin tahliye edildiği bildirildi. Yağmur fırtınaları 41 kasaba ve mahalleyi etkiledi ve Wanzhou bölgesinde rekor kıran 227 mm'lik günlük yağış kaydedildi. Mahsuller zarar gördü, evler hasar gördü veya yıkıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CHONGQİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden yerel yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada, Perşembe günü yeniden başlayan şiddetli yağış nedeniyle 9.700'den fazla bölge sakininin tahliye edildiğini söyledi.

Yerel meteoroloji servisine göre, Cuma günü saat 15.00 itibariyle, yağmur fırtınaları Chongqing'in 41 kasaba ve mahallesini etkiledi. Wanzhou bölgesinde rekor kıran 227 mm'lik maksimum günlük yağış kaydedildi.

Wanzhou bölgesi acil durum yönetim bürosuna göre 300 hektardan fazla mahsul sağanak yağışlardan etkilendi ve onlarca ev hasar gördü ya da yıkıldı.

Wanzhou bölgesinin sel kontrol ve kuraklık yardım merkezi, tahliyenin Cuma günü erken saatlerde başladığını ve 1.700'den fazla kurtarma görevlisinin seferber edildiğini söyledi.

Merkez, şiddetli yağışların Cuma günü saat 18.00 civarında sona erdiğini ve su pompalama, tarama ve diğer takip çalışmalarının devam ettiğini de kaydetti.