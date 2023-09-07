Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 7 Kişi Kayboldu

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu dağ taşkınları ve toprak kaymaları yaşandı. Bu olaylar sonucunda en az 7 kişi kayboldu ve 3 kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri kayıpları aramak için çalışmalara başladı.

LANZHOU, 7 Eylül (Xinhua) -- Çinli yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde şiddetli yağışların tetiklediği dağ taşkınları ve toprak kaymaları nedeniyle en az 7 kişinin kaybolduğunu ve 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gannan Tibet Özerk İli'nin Xiahe ilçesindeki iki kasabada, Perşembe günü saat 3.00 sularında toprak kaymaları meydana geldi. Kasabalardan birinde toplam yağış miktarı 50,2 mm olarak kaydedilirken, diğer kasabadaki yağış miktarı 31,8 milimetreye ulaştı.

Kayıplar arasında 6 inşaat işçisinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kurtarma ekipleri, kayıpları aramak için seferber edildi.