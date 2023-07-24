Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Cıciang eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Çin'in Cıciang eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, ülkenin doğusundaki eyaletin Hangcou kentinde şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de kayboldu.

Fuyang'da 22 Temmuz'da meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu 1600 konutta elektrik kesintisi yaşanırken, 1500 kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Yetkililer aynı gün, Hubey kentinde şiddetli yağışlarda mahsur kalan 220 kişiyi kurtarmıştı.

Dün ise Çin'in kuzeydeki Liaoning kentindeki şiddetli yağışlarda 54 hektar tarım arazisi zarar görmüş, 5 bin 590 kişi evlerinden tahliye edilmişti.