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Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da şiddetli sağanak yağışlar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti ve üç kişi kayboldu. Yağışlar nedeniyle bölgede sel ve jeolojik afetler meydana geldi, birçok ev hasar gördü ve elektrik kesintileri yaşandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HANGZHOU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'nun dağlık bölgesinde Cumartesi günü akşam saatlerinden Pazar sabahına kadar şiddetli sağanak yağışın etkili olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti ve üç kişi kayboldu.

Hangzhou'nun Fuyang bölgesindeki Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nin verdiği bilgilere göre Pazar günü öğleden sonra görülen şiddetli yağışlar, bölgede 32 sel ve 144 jeolojik afete yol açtı.

Bu süreçte 26 evin hasar gördüğü ya da çöktüğü bildirildi. 1.619 hanenin elektriği kesilirken, 21 yol ulaşıma kapandı.

An itibarıyla arama ve kurtarma çalışmalarına 6.000'den fazla kurtarma görevlisi katılırken, toplam 1536 kişi afet bölgesinden tahliye edildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Hangzhou Dünya Haberler

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