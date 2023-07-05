Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'in Wanzhou bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Sellerde 4 kişi ise kayboldu. Yağışlar nedeniyle 19 bölge ve ilçede 130.000'den fazla insan etkilendi.

CHONGQİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'in Wanzhou bölgesinde sele kapılan bir sakini tahliye eden Çinli sivil kurtarma timi Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri, 4 Temmuz 2023.

Yerel yetkililere göre, Chongqing Belediyesi'nde Pazartesi gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar Çarşamba günü saat 07.00 itibarıyla 15 kişinin ölümüne neden olurken, sellerde 4 kişi de kayboldu.

Belediyenin acil durum yönetimi bürosuna göre özellikle Yangtze Nehri boyunca uzanan bölgelerde görülen sağanak yağışlar, sel ve jeolojik felaketleri tetikleyerek 19 bölge ve ilçede 130.000'den fazla insanın yaşamını altüst etti. (Fotoğraf: Feng Tao/Xinhua)