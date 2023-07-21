Çin'de şiddetli yağışlar nedeniyle tren istasyonu sular altında kaldı

Çin'in doğu kesimindeki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde hızlı tren istasyonu, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Wuxi'de başlayan şiddetli yağışlar sokakları su bastı ve günlük hayatı durma noktasına getirdi. Tren istasyonunun işleyişi ise normal şekilde devam ediyor.

Çin'in doğu kesimindeki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde hızlı tren istasyonu, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Çin'in doğu kesimindeki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentini şiddetli yağış vurdu. Wuxi'de dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle kentin birçok bölümündeki sokak ve caddeleri su bastı. Günlük hayatı durma noktasına getiren şiddetli yağış sonucu Wuxi Doğu Tren İstasyonu da sular altında kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli yağışın "şelaleler" oluşmasına yol açtığı yorumu yapıldı.

Alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi

Sular altında kalan tren istasyonunun işleyişinin normal şekilde faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Jiangsu Wuxi Meteoroloji Gözlemevi, dün sabah şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaparken, alarm seviyesini kırmızıya yükseltmişti. Wuxi'nin bazı bölgelerinin dün sabah 100 mm'den fazla yağış aldığı, yağışın bugün de devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, kentteki bazı metro hatları ile giriş kapıları tedbir amaçlı kapatıldı. - PEKİN