Çin'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Jeolojik Afet Uyarıları Yayımlandı

Çin, birçok bölgesinde şiddetli yağışların yol açabileceği potansiyel jeolojik afetlere karşı turuncu ve sarı alarmlar yayımladı. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan bazı bölgelerde jeolojik felaketlerin yaşanma ihtimali olduğu belirtildi.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Salı günü ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağışların yol açabileceği potansiyel jeolojik afetlere karşı turuncu ve sarı alarmlar yayımladı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi tarafından yayımlanan turuncu uyarıda, Salı günü saat 08.00'den Çarşamba günü saat 08.00'e kadar ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sichuan, kuzeyindeki Chongqing ve güneyindeki Shaanxi'nin bazı bölgelerinde jeolojik felaketlerin yaşanmasının muhtemel olduğu belirtildi.

İki hükümet kurumu ayrıca Shandong, Hubei, Sichuan, Chongqing ve Shaanxi'nin bazı bölgelerinde yağış kaynaklı jeolojik afet risklerine karşı sarı alarm yayımladı.

Söz konusu bölgelerde yaşayanlara, özellikle gizli tehlikelerin bulunduğu alanlarda önlem almaları tavsiye edildi.

Çin'de jeolojik afetler için kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı gösterirken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.