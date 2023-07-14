Çin'de şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

CHONGQİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde şiddetli yağışların cadde ve evleri sular altında bırakması nedeniyle Cuma günü sabah saatlerinde 2.600'den fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

Chongqing'in 28 bölge ve ilçesi Perşembe gününden bu yana yağmur fırtınalarının etkisi altında. Yerel meteoroloji servisine göre, Wanzhou bölgesinde kaydedilen 227 milimetrelik günlük maksimum yağış miktarıyla rekor kırıldı.

Bölgenin acil durum yönetim bürosu, Wanzhou'daki 44 nehrin şiddetli yağış yüzünden 1 ila 4 metre arasında yükseldiğini duyurdu. Bölgeden gelen haberlere göre birçok düşük rakımlı cadde, 1,5 metre yükseklikteki sel sularına gömülmüş durumda.

Wanzhou'daki tahliyenin, Cuma gününün erken saatlerinde gerçekleştirildiğini bildiren bölgenin sel kontrol ve kuraklık yardım merkezi, şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediğini de kaydetti.

Bölgede sellere yönelik acil durum müdahalesi, 3. seviyeden 2. seviyeye yükseltildi.

Chongqing'in meteoroloji bürosu, yağmur fırtınaları sürerken toprak kayması ve küçük ile orta ölçekli nehirlerden su taşkını gibi ikincil felaketlere karşı uyarıda bulundu.