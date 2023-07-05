Çin'de Şiddetli Yağışlar 15 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde devam eden şiddetli yağışlar sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu. Yağışlar nedeniyle 19 bölge ve ilçede 130.000'den fazla insan etkilendi.

CHONGQİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Pazartesi gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar Çarşamba sabahı saat 07.00 itibarıyla 15 kişinin ölümüne neden olurken 4 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Belediyenin acil durum yönetimi bürosuna göre özellikle Yangtze Nehri boyunca uzanan bölgelerde görülen sağanak yağışlar, sel ve jeolojik felaketleri tetikleyerek 19 bölge ve ilçede 130.000'den fazla insanın yaşamını altüst etti.

Bürodan yapılan yazılı açıklamada, 7.500 hektardan büyük bir alandaki mahsulün zarar gördüğü belirtildi.

Kentin acil müdahale merkez ofisi yardım müdahalesini üçüncü seviyeye yükseltirken, rekor düzeyde yağışların görüldüğü ve durumdan en fazla etkilenen bölge olan Wanzhou'ya çadır, battaniye ve katlanır yataklar da dahil olmak üzere 29.000 adetten fazla afet yardım malzemesi tahsis etti.