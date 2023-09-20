Çin'de Şiddetli Hava Olayları Sonucunda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Jiangsu Eyaleti'nde meydana gelen şiddetli konvektif hava olayları sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. En çok etkilenen şehirler Yancheng ve Suqian oldu. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

NANJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Jiangsu Eyaleti Acil Durum Yönetim Departmanı, ülkenin doğusundaki eyaletin çeşitli şehirlerinde meydana gelen şiddetli konvektif hava olayları sonucunda 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Salı günü yapılan açıklamada, en çok etkilenen şehirlerin Yancheng ve Suqian olduğu belirtildi.

Eyaletin Suqian kentindeki Daxing ve Nancai beldelerinde Salı günü saat 17.20 sularında meydana gelen hortum 5 kişinin ölümüne ve 4 kişinin de ağır yaralanmasına neden oldu. Yapılan ilk incelemeler hortumdan 5.512 kişinin etkilendiğini, 137 evin yıkıldığını ve 41,8 hektarlık arazideki mahsulün zarar gördüğünü gösterdi. Olayın ardından 405 kişi geçici olarak güvenli bölgelere yerleştirildi.

Yancheng'de ise Salı günü saat 20.30'da şehrin Funing ilçesini vuran bir başka hortum, 5 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. İlçenin Lupu ve Banhu beldelerinde sağanak yağışlar görüldü. İlk incelemelere göre 1.364 kişinin etkilendiği yağışlardan 199 hektarlık ürün zarar görürken, 129 kişi geçici olarak güvenli yerlere yerleştirildi.

Yerel yönetim birimleri, afet sonrası müdahale için hızla afet bölgesine giderken yaralılar hastanede tedavi altına alındı.