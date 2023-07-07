Çin'de Sıcak Hava Dalgaları Nedeniyle İki Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinde sıcak hava dalgaları nedeniyle en az iki kişi yaşamını yitirirken, eyalet Cuma günü ülkenin uyarı sistemindeki en yüksek sıcaklık göstergesi olan kırmızı alarmı yeniledi.

SHİJİAZHUANG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinde sıcak hava dalgaları nedeniyle en az iki kişi yaşamını yitirirken, eyalet Cuma günü ülkenin uyarı sistemindeki en yüksek sıcaklık göstergesi olan kırmızı alarmı yeniledi.

Hebei Meteoroloji İstasyonu, Cuma günü Baoding ve Langfang şehirlerini de kapsayan bölgelerde en yüksek sıcaklıkların 37 ila 39 santigrat derece arasında seyredeceğini belirterek, saat 11.00'de kırmızı alarmı yeniledi. Kurumun tahminlerine göre en yüksek sıcaklıklar bazı bölgelerde 40 ila 43 santigrat dereceye ulaşabilir.

Eyaletin meteoroloji bürosunda kıdemli mühendis olan Mai Wenming, Hebei'deki 9 ulusal hava istasyonunda ölçülen en yüksek sıcaklıkların bu yıl rekor seviyelere çıktığını, eyalet merkezi Shijiazhuang kentinin Pingshan ilçesinin Perşembe günü 43,7 santigrat dereceyi gördüğünü ve bunun eyalette bu yıl içinde kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğunu söyledi.

Hebei Genel Hastanesi acil servis müdür yardımcısı Qi Huijun, geçtiğimiz ay hastaneye sıcak çarpması şikayetiyle 9 hastanın geldiğini ve bunlardan birinin Haziran ayı ortasında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sıcak çarpmasına bağlı bir başka ölüm ise Shijiazhuang Halk Hastanesi'nde bildirildi. Hastanenin acil servis müdürü He Zhihong, 60 yaş üzerindeki hastanın günler süren tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

He, yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara hava durumu ve yüksek sıcaklık uyarı bildirimlerine daha fazla dikkat etmelerini ve buna uygun olarak açık hava faaliyetlerini azaltmalarını tavsiye etti.