Çin'de Shang Hanedanlığı'na ait 9 soylu mezarı bulundu

Çin'in Shaanxi eyaletindeki Qingjian ilçesinde bulunan Zhaigou kazı alanında, Shang Hanedanlığı'nın geç döneminde yüksek sosyal sınıfa ait soylular için yapılmış 9 mezar bulundu. Bu keşif, Shang Hanedanlığı'nın siyasi coğrafyasının ve farklı bölgeler arasındaki etkileşimlerin incelenmesi açısından büyük öneme sahip.

Çin, Shang Hanedanlığı'nın (MÖ 1600-1046) çeşitli toplumsal yönlerinin tarihsel bir resmini çizerek arkeoloji alanında birçok önemli başarıya imza attı.

Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi'ne göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki Qingjian ilçesinde bulunan Zhaigou kazı alanında, Shang Hanedanlığı'nın geç döneminde yüksek sosyal sınıfa ait soylular için yapılmış 9 mezar bulundu.

Soylulara ait mezar alanı, Shaanxi'nin kuzey kesiminde bulunan türünün en büyüğü.

Loess platosunda yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alana yayılan Zhaigou kazı alanında büyük ölçekli sıkıştırılmış topraktan yapılar, mezarlar, kül çukurları ve çömlek kalıpları bulundu.

Bu kalıntılar, geç Shang Hanedanlığı'nın siyasi coğrafyasının ve farklı bölgeler arasındaki etkileşimlerin incelenmesi açısından büyük öneme sahip.

Henan, Hebei ve Beijing'de de Shang Hanedanlığı'na dair arkeolojik keşifler ve ilerlemeler kaydedildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Xi'an'dan bildiriyor.(XHTV)