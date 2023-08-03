Çin'de sellerin yol açtığı köprü çöktü

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerden dolayı hasar gören bir köprü çöktü. En az iki araç köprüden aşağı uçtu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HARBİN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde en az iki araç, yağışların yol açtığı sellerden dolayı hasar gören bir köprüden aşağı uçtu.

Eyalette karayolu trafiğini yöneten kamu şirketinin verdiği bilgilere göre olay, Perşembe sabahı 8.50 civarında Harbin-Mudanjiang otoyolu üzerindeki bir köprüde meydana geldi.

Kurtarma çalışmaları devam ederken, otoyolun hasarlı kısmında trafik kısıtlamaları uygulanıyor.

Heilongjiang Meteoroloji Servisi, Çarşamba günü Mudanjiang ile eyalet merkezi Harbin gibi kentler için şiddetli yağış ve fırtınalara yönelik kırmızı alarm vermişti.¦