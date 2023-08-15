Çin'de Sel ve Tayfun Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları Hızlandırılıyor

Çinli yetkililer, ülkenin kuzey kesimlerinde selden etkilenen bölgelerde yeniden inşa çalışmalarını artırarak, insanların yaşamlarını ve üretimlerini hızla normale döndürmek amacıyla gece gündüz çalışıyor. Tianjin kentinden geçen Haihe Nehri Havzası, Doksuri Tayfunu nedeniyle sel baskınlarına maruz kaldı ve bazı bölgelerdeki su koruma tesisleri ciddi zarar gördü. Şehir, su altında kalan bölgelerdeki hasarı onarmak için su tahliye çalışmalarını hızlandırdı. Hebei eyaletinde yer alan Laishui ilçesinde afetten etkilenen bölgelerdeki hasarlı yollar ve köprüler onarılıyor. Şebeke personeli de yerel halka yeniden elektrik sağlanması için çalışıyor. Çinli yetkililer, ülkedeki yağmur, su ve jeolojik afet durumlarının yanı sıra tayfunların neden olduğu potansiyel etki ve sonuçları ele almak üzere Pazar günü bir video konferans düzenledi. Toplantıda özellikle Tianjin, Liaoning, Chongqing ve Shaanxi gibi kilit öneme sahip yerlerde sel ve tayfunlara karşı önlem alınması için düzenlemeler yapıldı.

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin'in Tianjin kentinde selden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

3. Hebei eyaletinin Laishui ilçesinde enerji arzını yeniden sağlayan şebeke personelinin çeşitli görüntüleri

5. Hebei eyaletinin Laishui ilçesinde enerji arzını yeniden sağlayan şebeke personelinin çeşitli görüntüleri

Çinli yetkililer, ülkenin kuzey kesimlerinde selden etkilenen bölgelerde yeniden inşa çalışmalarını artırarak, insanların yaşamlarını ve üretimlerini hızla normale döndürmek amacıyla gece gündüz çalışıyor.

Tianjin kentinden geçen Haihe Nehri Havzası, Doksuri Tayfunu nedeniyle sel baskınlarına maruz kaldı ve bazı bölgelerdeki su koruma tesisleri ciddi zarar gördü.

Şehir, su altında kalan bölgelerdeki hasarı onarmak için su tahliye çalışmalarını hızlandırdı.

SES 1 (Çince): Lİ JUN, Tianjin'in Wuqing İlçesi Sel Kontrol ve Kuraklıkla Mücadele Genel Merkezi Müdür Yardımcısı:

"Sel sularının tahliyesi halen devam ediyor. Tahliye sürecini hızlandırmak ve insanların yaşamlarını mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için sel önleme, afet yardımı ve yeniden inşa çalışmalarını koordine etmek üzere genel planlar yapacağız."

Hebei eyaletinde yer alan Laishui ilçesinde afetten etkilenen bölgelerdeki hasarlı yollar ve köprüler onarılıyor.

Şebeke personeli de yerel halka yeniden elektrik sağlanması için çalışıyor.

SES 2 (Çince): ZHENG ZHANLONG, Devlet Şebekesi Laishui İlçesi Enerji Tedarik Şirketi İşletme ve Bakım Departmanı Müdürü:

"Dağlık bölgedeki beş kasabada acil onarım çalışmalarını neredeyse bitirmek üzereyiz. Şu ana kadar binden fazla personel gönderdik. Bundan sonra yeniden inşaya odaklanacağız."

Çinli yetkililer, ülkedeki yağmur, su ve jeolojik afet durumlarının yanı sıra tayfunların neden olduğu potansiyel etki ve sonuçları ele almak üzere Pazar günü bir video konferans düzenledi.

Toplantıda özellikle Tianjin, Liaoning, Chongqing ve Shaanxi gibi kilit öneme sahip yerlerde sel ve tayfunlara karşı önlem alınması için düzenlemeler yapıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)