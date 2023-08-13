Çin'de sel uyarısı: Rezervuarlardaki su seviyesi aşıldı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan Shulan kentinin Qili kasabasında selden etkilenen bölge görülüyor, 5 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

SHENYANG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan toplam dört rezervuarda su seviyesinin sel uyarısını aşmasıyla sel suları boşaltılmaya başlandı.

Eyalet sel kontrol ve kuraklık yardım merkezi Pazar günü yaptığı açıklamada, Liaoning'in bazı bölgelerinin bu yılın altıncı tayfunu olan Khanun Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağmurlardan etkilendiğini belirtti.

Khanun'un şiddeti, Cuma gecesi Liaoning eyaleti kıyılarında karaya ulaştığında zayıflayarak tropikal alçak basınç fırtınasına dönüşmüştü.

Veriler, Liaoning'deki 37 büyük rezervuarın mevcut depolama kapasitesinin 18,41 milyar metreküpe ulaştığını ve bunun, önceki yılların aynı dönemine göre 3,8 milyar metreküp daha fazla olduğunu gösterdi.

Eyalet genelinde toplam 72 il, ilçe ve kasabada sel kontrolü acil durum müdahalesi başlatıldı.

Anshan kentindeki okul, anaokul ve eğitim kurumlarının yanı sıra popüler turistik yerlerPazar günü faaliyetlerine ara vererek kapandı.