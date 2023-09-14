Çin'de sel nedeniyle kaçan 44 timsah yakalandı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşanan sel nedeniyle bir timsah çiftliğinin duvarında oluşan çatlaklardan kaçan 44 timsah yakalandı. Timsahlar, Haikui Tayfunu'nun tetiklediği sağanak yağışlar ve sel yüzünden çiftlikten kaçmıştı.

GUANGZHOU, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yerel yetkililer, yağmurların tetiklediği sel nedeniyle bir timsah çiftliğinin duvarında oluşan çatlaklardan kaçan 44 timsahı yakaladı.

Maoming kenti tanıtım departmanının verdiği bilgilere göre, timsahlar Pazartesi günü sabah saatlerinde kente bağlı Beijieluo köyünde, Haikui Tayfunu'nun tetiklediği sağanak yağışlar ve sel yüzünden timsah çiftliğinin duvarında oluşan iki çatlaktan kaçtı.

Yerel yönetim o andan itibaren polis, milis güçleri, itfaiyeci ve profesyonel timsah avcılarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1.000 kişiyi gece gündüz arama yapmaları için seferber etti.

Perşembe günü saat 15.00 itibarıyla 44 timsah yakalandı. Ancak, kaçan timsahların tam sayısı bilinmiyor. Departman, henüz herhangi bir timsah saldırısının bildirilmediğini kaydetti.

Duvardaki çatlakların oluşmasından önce çiftlikte ikisi yavru olmak üzere 71 Siyam timsahı yaşıyordu. Yetkililer, çiftlikte kalan timsahların sayısından emin olmak için havuzun suyunu boşaltmaya devam ediyor.