Çin'de Sel Felaketi: 23.000 Kişi Tahliye Edildi

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan şehrinde bulunan Shulan No.3 Ortaokulu'ndaki geçici barınma yerinde tıbbi malzeme alan bölge sakinleri, 11 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

CHANGCHUN, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Shulan kentinde yaşayan toplam 23.000 kişi Khanun Tayfunu ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel nedeniyle bölgeden tahliye edildi.

Şehrin sel kontrol merkezinin verdiği bilgilere göre, 20 farklı ilçeden gelen bu sakinlerin 4,000'den fazlası Çarşamba gününden bu yana 62 geçici yerleşim yerine nakledildi.

Merkez, Perşembe günü bir acil durum genelgesi yayımlayarak, ilgili nehirlerin yakınındaki taşkın alanları, ilçelerdeki alçak bölgeler ve dağ sellerine ve jeolojik afetlere açık alanlardaki sakinlerin önceden tahliye edilmesini istedi.

Shulan'da 1 Ağustos'tan bu yana devam eden sürekli yağışlar en az 14 kişinin ölümüne neden oldu.