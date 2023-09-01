Çin'de Saola ve Haikui tayfunları için kırmızı alarm yenilendi

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, güneydeki kıyı bölgelerine bora ve şiddetli yağış getirmesi beklenen Saola ve Haikui tayfunları için kırmızı alarmı yeniledi. Saola tayfununun Guangdong eyaletinde karaya çıkabileceği veya güneybatıya doğru hareket edebileceği belirtilirken, Haikui tayfununun ise Taiwan Adası'ndan geçerek Fujian kıyısına yaklaşabileceği ifade edildi.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, güneydeki kıyı bölgelerine bora ve şiddetli yağış getirmesi beklenen Saola ve Haikui tayfunları için verdiği kırmızı alarmı yeniledi.

Merkezden Cuma günü yapılan açıklamaya göre bu yılın dokuzuncu tayfunu olan Saola, saatte 10-15 kilometre hızla kuzeybatı ve batı yönlerinde hareket ediyor.

Merkez, tayfunun Cuma akşamından Cumartesi sabahına kadar Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, Huidong ilçesi ile Taishan şehri arasındaki bir bölgede karaya çıkabileceğini, yahut Guangdong'un orta kesimleri yakınlarındaki kıyı bölgelerinden güneybatıya doğru hareket edebileceğini kaydetti.

Bu yılın 11. tayfunu olan Haikui Tayfunu ise saatte 15-20 kilometre hızla kuzeybatı yönünde ilerliyor ve kademeli olarak Çin'in doğusuna yakın kıyı bölgelerine yaklaşıyor.

Merkez, tayfunun Taiwan Adası'ndan geçerek Taiwan Boğazı'na girebileceğini ve Pazar günü Fujian kıyısına yaklaşabileceğini kaydetti.