Çin'de Saola Tayfunu'na karşı önlemler alınıyor

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde, Saola Tayfunu'ndan korunmak için balıkçı tekneleri limana sığınıyor. Çin'in kıyı eyaletlerinde ise okul dönemi erteleniyor ve tren-feribot seferleri askıya alınıyor.

XİAMEN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde, yaklaşan Saola Tayfunu'ndan korunmak için bir limana sığınan balıkçı tekneleri görülüyor, 30 Ağustos 2023.

Guangdong ve Fujian eyaletleri de dahil olmak üzere Çin'in kıyı eyaletlerinde yer alan birçok şehir, yaklaşan süper tayfun Saola'ya karşı önlem olarak yeni okul döneminin açılışını erteledi, tren ve feribot seferlerini askıya aldı ve etkilenen sulardaki balıkçı teknelerini güvenlik amacıyla limanlara dönmeye yönlendirdi. (Fotoğraf: Zeng Demeng/Xinhua)