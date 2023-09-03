Çin'de Saola Tayfunu Ekinlere Zarar Verdi, Halk Tahliye Edildi

Çin'de yılın dokuzuncu tayfunu olan Saola, güneydeki Guangdong eyaletinde ekinlere zarar verirken bölge halkının tahliyesine neden oldu. Tayfun, şiddetli rüzgar ve yağmur getirdi. Saola'nın etkisiyle yaklaşık 573 hektarlık ekili alan zarar gördü ve 925.000 kişi tahliye edildi. Aynı zamanda Haikui tayfununun da eyalete yaklaştığı uyarısı yapıldı.

GUANGZHOU, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yılın dokuzuncu tayfunu olan Saola, şiddetli rüzgar ve yağmur getirdiği güneydeki Guangdong eyaletinde ekinlere zarar verirken bölge halkının tahliyesine neden oldu.

Eyaletin meteoroloji gözlemevine göre, Saola Cumartesi günü saat 03.30'da Zhuhai kentinin kıyısını vurdu ve merkezinde saniyede 42 ila 46 metre maksimum rüzgar hızına ulaştı. Daha sonra zayıflayarak güçlü bir tropik fırtınaya dönüşen Saola, saat 13.50 sularında Yangjiang kentinde ikinci kez kıyıya ulaştı.

Eyaletin sel, kuraklık ve tayfun kontrol merkezinden yapılan açıklamaya göre Saola, Guangdong'da yaklaşık 573 hektarlık ekili alanı etkileyen fırtına ve sağanak yağışa yol açtı. Cumartesi günü saat 17.00 itibarıyla yaklaşık 925.000 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Yerel yetkililere göre başlıca veya büyük ölçekli su koruma projeleri zarar görmedi. Saola'nın kıyı şeridi boyunca güneybatıya doğru ilerlerken şiddetinin azalmasıyla, Guangdong'da Cumartesi öğleden sonra acil durum müdahalesi 3. seviyeye düşürüldü. Trafik kontrolü sırayla kaldırılırken, üretim ve sosyal faaliyetler normale dönmeye başladı.

Bu arada Guangdong meteoroloji gözlemevi, yılın 11. tayfunu olan Haikui'nin yaklaşmakta olduğunu belirtirken, tayfunun muhtemelen Salı ve Çarşamba günlerinde eyalete ulaşacağı ya da eyaleti ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu.