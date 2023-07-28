Çin'de Roket Kuvvetleri Komutanları Yolsuzlukla Suçlanıyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Roket Kuvvetleri'nden kıdemli komutanlarının yolsuzlukla mücadele kapsamında soruşturulduğu iddia ediliyor. Soruşturma, Roket Kuvvetleri'nin mevcut ve eski komutanları ile ilgili yürütülüyor.

Çin'de yolsuzlukla mücadele kapsamında Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) Roket Kuvvetleri'nden kıdemli komutanlardan bazılarının soruşturulduğu öne sürüldü.

South China Morning Post'un (SCMP) iki farklı kaynaktan edindiği bilgilere göre, Çin Merkez Askeri Komisyonu bünyesindeki Disiplin Teftiş Komisyonu, ÇHKO'nun Roket Kuvvetleri'nin mevcut komutanı Li Yüçao'nun yanı sıra eski yardımcısı Cang Cıncong ve şimdiki yardımcısı Liu Guangbin'i soruşturuyor.

SCMP'ye isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki kaynak, soruşturmanın daha önce Roket Kuvvetleri'nin komutanlığını yapan Vey Fınghı'nin Savunma Bakanlığından emekliye ayrıldığı mart ayından sonra başladığını aktardı.

Roket Kuvvetleri'ndeki tüm kıdemli generallerin terfi alıp birimin Pekin'deki merkezine geçtiklerinde "ahlaksız" hale geldiklerini ifade eden kaynaklar, bu vesileyle söz konusu generallerin savunma şirketleriyle daha fazla ilişki kurma fırsatına eriştiklerini savundu.

Ordunun, Devlet Başkanı Şi Cinping'in geniş kapsamlı yolsuzlukla mücadele kampanyasında ana hedeflerden biri olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda Merkezi Asker Komisyonu'nun eski başkan yardımcılarının soruşturulduğu, Guo Boşiong'in 2016'da rüşvet vermekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı aktarılırken, Şü Cayhou'nun 2015'te kanserden hayatını kaybettiği bildirildi.