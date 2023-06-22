Çin'de Patlama: 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'daki bir barbekü restoranını yerle bir eden patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Patlama sıvılaştırılmış petrol gazının sızması sonucu meydana geldi.

Çin'de Çarşamba gecesi Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'daki bir barbekü restoranını yerle bir eden patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Yerel yetkililerin Perşembe günü verdiği bilgilere göre patlama saat 20.40 sularında Yinchuan'ın Xingqing ilçesinde işlek bir cadde üzerinde bulunan restoranın çalışma alanından sıvılaştırılmış petrol gazının sızmasıyla meydana geldi.

Kurtarma çalışmalarına rağmen 31 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti. Birinin durumu kritik olmak üzere 7 kişi de tedavi altına alındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor. (XHTV)